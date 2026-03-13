Festejo en la Agrotécnica abrapampeña

ABRA PAMPA (Corresponsal). Con un emotivo acto realizado en el salón de la institución, la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 8 de Abra Pampa celebró el miércoles último su décimo tercer aniversario al servicio de la educación puneña. La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de escuelas primarias y secundarias junto a sus abanderados y escoltas, además de alumnos, docentes y familias que acompañaron la conmemoración.

El acto comenzó a las 10 con el ingreso de las Banderas de ceremonia, seguido por la entonación de los himnos Nacional Argentino y al Éxodo. En esta ocasión, un grupo de alumnos del colegio interpretó (las piezas) en lenguaje de señas.

Posteriormente, la directora del establecimiento, Carolina Tambo, se dirigió a los presentes y expresó: "Cada año nos desafía a crecer y a responder a las demandas de la educación técnica agropecuaria, en un mundo donde las nuevas tecnologías transforman la agricultura y la ganadería. Este aniversario nos invita a reflexionar sobre la importancia de formar jóvenes preparados en lo técnico, lo productivo y lo humano".

Los alumnos de la institución también rindieron homenaje a los trece años de vida de la escuela con números alusivos que incluyeron versos, bailes y poesías, aportando un clima festivo y emotivo. Más tarde se entonó el feliz cumpleaños, culminando con el tradicional soplado de velitas. Como cierre, se realizó un brindis de honor y se compartió la torta elaborada por los padres.

Historia

El 11 de marzo de 2013 nació la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8, con un propósito claro: brindar formación técnica que permita transformar la producción agro-ganadera y fortalecer la economía regional.

Lo que comenzó con apenas 63 estudiantes, hoy es una comunidad educativa con más de 200 jóvenes. En estos años han egresado más de seis promociones de técnicos en Producción Agropecuaria.

Desde mayo de 2023, la escuela funciona en un moderno edificio ubicado sobre la ruta nacional 9 (acceso sur). Allí, los estudiantes cuentan con espacios diseñados para la formación integral tales como laboratorio de producción vegetal e invernadero, talleres de soldadura, carpintería y máquinas, sala de agroindustria para dar valor agregado a los productos locales, y entornos formativos con animales de granja como llamas, ovejas y cabras.

La labor conjunta con organismos como el Inta y Desarrollo Ganadero ha permitido que los alumnos se capaciten en el manejo de camélidos, cultivos andinos e industrialización de fibras y carnes.