Cruzada solidaria

Alumnos de la promoción 2026 de la Escuela de Educación Técnica 1 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro de Jujuy están impulsando una campaña solidaria para ayudar a una compañera que atraviesa un momento muy delicado de salud. Son estudiantes de sexto año segunda división de la especialidad construcción.

Actualmente, la joven se encuentra internada en el hospital "Guillermo Paterson" y próximamente será derivada al "Pablo Soria" de San Salvador de Jujuy para continuar con su tratamiento.

Sus compañeros pidieron a toda la comunidad que pueda acompañar con lo que esté a su alcance.

Se necesitan pañales para adultos hasta 45 kg, toallitas húmedas, servilletas de papel y algodón. También se puede colaborar con dinero para gastos varios mientras dure la internación en el alias Gladys.438.mar.mp, a nombre de Marisel Hoyos.

Del mismo modo, en el edificio escolar, se habilitó una caja para dejar sus donaciones.

Hoy más que nunca la solidaridad puede hacer la diferencia, indicaron los jóvenes estudiantes. "Juntos por nuestra compañera" es el lema que hoy los une y moviliza a toda la comunidad del ramal esperando una mejora en la salud de la estudiante.