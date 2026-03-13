Las "Cintas de vida" del Norte Grande

Argentina cuenta con más de 12.000 km de ríos principales, que fueron vitales para las poblaciones originarias antes de la conquista europea y luego desempeñaron un papel central en el proceso de conquista y colonización, especialmente en el norte del país. Con el tiempo, su importancia estratégica fue decayendo y la sociedad, en cierto modo, les dio la espalda: muchas riberas se transformaron en espacios marginales, usados como basurales -clandestinos o no- y asociados a la pobreza, la delincuencia y, en definitiva, al abandono. Esta percepción también influyó en la limitada atención que recibieron en materia de conservación biológica.

Los ríos son considerados como "cintas de vida" por la acumulación de biodiversidad a sus orillas, particularmente cuando atraviesan amplias regiones secas como el Gran Chaco. En ese sentido, ríos como el Pilcomayo y el Bermejo, en el norte de Argentina, requieren acciones concretas que los pongan en valor y aseguren su uso sustentable a lo largo del tiempo, mediante figuras de gestión territorial como la de Paisaje Protegido Fluvial, que destacan la relevancia de los importantes humedales fluviales.

La Categoría V de la clasificación de áreas protegidas de la Iucn define Paisaje Protegido como "Un área de tierra, costa o mar donde la interacción de las personas con la naturaleza a través del tiempo ha producido un área de carácter distintivo con gran valor estético, ecológico o cultural, y frecuentemente con diversidad biológica. El resguardo de la integridad de esta interacción tradicional es vital para la protección, mantenimiento y evolución de esta área".

Muchas áreas protegidas de Argentina resguardan cuencas hidrográficas y, con frecuencia, los ríos funcionan como límites naturales de muchas de ellas, pero hasta ahora nunca se habían pensado a los ríos como áreas protegidas en sí mismas. Tomamos al río San Francisco en la provincia de Jujuy como el primer ejemplo de un área protegida fluvial (en la figura de Paisaje Protegido Fluvial) combinando la protección del cauce del río que es de dominio público, con la protección de las márgenes que son propiedades privadas productivas, en un esfuerzo de conservación público - privado que también involucra a los demás actores del espacio fluvial, que incluye a comunidades aborígenes de la etnia guaraní y a la restante población local asentada en varios municipios ubicados a los márgenes del río.

El río San Francisco es tributario del río Bermejo y ambos constituyen esta cinta de vida que atraviesa la región chaqueña, una de las zonas más secas y cálidas de Sudamérica. La protección de estos ríos es vital para la supervivencia de la biodiversidad, tanto acuática como terrestre, de uno de los mayores biomas del continente. Del mismo modo, en amplias zonas, estos ríos subtropicales constituyen la única fuente permanente de agua dulce para las poblaciones, sus sistemas productivos y, por supuesto, para la rica biodiversidad que habita sus márgenes. (Autoría Dr Alejandro Brown, Fundación ProYungas).