Diputadas del PJ respaldaron a intendente humahuaqueña

Diputadas del bloque del PJ en la Legislatura de Jujuy asistieron a la apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Deliberante de Humahuaca, brindando su respaldo a la intendente Karina Paniagua.

Claudia Sánchez, Verónica Valente y María Uriondo participaron en el acto institucional al cual asistieron también numerosos vecinos, dirigentes barriales, militante de la JP Humahuaca y representantes de instituciones intermedias.

Paniagua "fue muy clara al referirse a la situación financiera, si a nivel nacional no hay recursos qué pueden pretender los municipios. Demostró que está haciendo lo posible para mejorar la calidad de vida de todos los humahuaqueños", señaló Valente.

"Es lo que hoy (por ayer) se sintió, se escuchó y hay que destacarlo. Por la crisis económica y social que está afrontando el país y Humahuaca no es ajena, ella está decidida en hacer lo mejor, a la vez de sostener su gestión. Dejó en claro que realmente Humahuaca está de pie, como también su equipo de trabajo y acompañado del Concejo Deliberante, como debe ser, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta ciudad", agregó.

A pesar de la crisis nacional, la intendente remarcó que dispondrá todo el esfuerzo necesario para llevar adelante el municipio y dar solución a la comunidad.

Al respecto Sánchez aportó: "Ella viene desde varios años atrás trabajando para dar respuestas a las necesidades y en particular ahora por el desinterés de Nación en sus obligaciones. Muchas veces debe ir a tocar puertas por un auxilio económico de Provincia, pero casi siempre llega tarde, si algo tenemos que solicitarle es que sea un poco más cumplida y de esa manera darle un margen mucho más amplio para que pueda cumplir con su gente", acotó.