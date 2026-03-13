Volvió la Feria Solidaria de “Manos Abiertas” en su sede

La cadena solidaria se fortalece en la Feria de "Manos Abiertas Jujuy" que ayer reabrió en la sede de Senador Pérez 127. Las prendas y calzados están en liquidación por fin de temporada beneficiando a quienes no tienen la posibilidad de adquirirlos en comercios; y a su vez todo lo recaudado permite que la Fundación, inspirada en la Compañía de Jesús, sostenga las distintas obras en favor de las personas en situación de calle.

Marina, voluntaria de "Manos Abiertas", comentó que funciona los días jueves de 16 a 18 y un sábado al mes; que justamente será mañana de 9.30 a 12 en Senador Pérez 127.

"Estamos en plena liquidación total, la idea es liquidar todo lo que hay para luego comenzar con la nueva temporada así que hay precios super accesibles desde 3 jeans a $5.000, la verdad que los precios son muy bajos porque pretendemos ayudar a las personas que no tienen accesibilidad y a la vez ellas nos están ayudando para que podamos comprar lo que necesitamos, es todo una cadena solidaria", resaltó.

Cuentan con ropa de hombre, de mujer, de niños; calzados y bazar; por ejemplo en este momento también tienen una cuna que fue donada para la venta.

CALZADO | TAMBIÉN SE PUEDE ACCEDER A PARES CON PRECIOS MUY ACCESIBLES

Marina agradeció a la comunidad por la ayuda que hace llegar a la ong que ya lleva 15 años trabajando en Jujuy. Todo se clasifica: primero para los "patroncitos" y "patroncitas"; luego para los merenderos y lo que no responde a sus necesidades queda en la Feria para generar recursos.

Otra manera de colaborar con "Manos Abiertas" es donar efectivo, lanzaron una campaña para sumar ese tipo de aportes. Si es por única vez se puede hacer al alias manosabiertas.jujuy y sino a través del link publicado en el Instagram o Facebook Manos Abiertas Jujuy.

"Estamos en plena búsqueda de donantes, tenemos un grupo muy reducido de gente que mensualmente se le debita, pero hoy no nos alcanza para solventar todos los gastos que tenemos", confió.

Al servicio de los necesitados

Los lunes se ponen en funcionamiento los “Buscadores” que son el grupo de voluntarios que sale a dar de comer a gente que está en situación de calle, hoy están repartiendo alrededor de 90 platos. Previamente en la obra de la “Cocina” están quienes preparan los menúes.

Los miércoles la obra “San José” recibe a un grupo de hombres en situación de calle que llegan a bañarse, se les provee todo lo necesario para la higiene personal, y luego meriendan con los voluntarios. Los jueves está el “Ropero” que recibe las donaciones y las clasifica y la “Feria Solidaria” con atención al público. Mientras que los viernes corresponde a “Madre de la Sonrisa” donde reciben a mujeres que se bañan y meriendan; como llegan con sus niños tienen una pieza de juegos. Todo se sostiene con los fondos de la feria solidaria y el grupo de donantes.