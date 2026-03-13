16°
13 de Marzo, Jujuy, Argentina
deporte social
Paritarias 2026
Ministerio de Salud de Jujuy
PALPALÁ
Legislatura de Jujuy
Zona Franca de La Quiaca
Instituto de Seguros de Jujuy
Palpalá

Palpalá se consolida y gestiona una nueva carrera con la UTN

La municipalidad y la Universidad Tecnológica ratificaron su alianza.

Viernes, 13 de marzo de 2026 00:14
JÓVENES GRADUADOS | ACCEDIERON A UNA OFERTA ACADÉMICA GRATUITA EN LA CIUDAD SIDERÚRGICA.

Tras concluir la primera cohorte de la Tecnicatura en Mecatrónica, el intendente Rubén Eduardo Rivarola inició gestiones formales con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba, para asegurar el desembarco de nuevas propuestas de grado en el corto plazo.

El cierre de este ciclo logró 73 egresados de 115 alumnos que comenzaron la formación, lo que representa un 85% de efectividad académica. Según las autoridades, este fenómeno es "único en el país", no solo por el porcentaje de retención, sino por haber integrado a tres generaciones distintas dentro de una misma promoción.

Daniel Moreno, jefe de la sección Títulos de la UTN Córdoba, destacó durante la recepción de documentación en el microcine local que el éxito de la sede dependió directamente de la articulación logística. "La intención es abrir una nueva cohorte o traer nuevas propuestas para Jujuy en Palpalá. Pese al contexto crítico que atraviesan las universidades nacionales, haremos todos los esfuerzos junto al decanato para mantener los lazos", señaló el referente.

 

Palpalá

