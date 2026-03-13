Paniagua: “Tenemos una enorme responsabilidad”

Al iniciar ayer su discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, la intendente de Humahuaca Karina Paniagua trazó un panorama contundente sobre la situación económica que afronta su gestión marcada a fuego por la coyuntura nacional y provincial. "Transité esta etapa con responsabilidad, seriedad y honestidad, en medio de una realidad económica y social muy delicada", dijo.

Las políticas de ajuste "del Gobierno nacional tienen un impacto directo en la economía de las familias, jubilados y trabajadores, sus efectos se profundizaron mucho más rápido de lo que se imaginaba. Caracterizado por una política de déficit 0 y un fuerte ajuste del gasto público, forzó a los municipios a una reestructuración de sus planes y proyectos para el período 2026 - 2027", agregó.

Como intendente "debo manifestarles que estamos ante una crisis que lejos de encontrar paliativos, se acelera y profundiza cada vez más", afirmó.

Y reiteró: "El impacto de la crisis económica nacional es preocupante y en ese escenario tenemos que gestionar nuestro municipio con prudencia y responsabilidad".

Ante esta realidad requerirá del diálogo permanente con todos los sectores para alcanzar acuerdos por el bien de Humahuaca.

La relación con el Gobierno provincial a diferencia del nacional, "es diferente, porque permite consolidar el apoyo y acompañamiento en la ejecución de proyectos desde la asistencia económica".

En tiempos complejos "tenemos una enorme responsabilidad por delante y varias certezas, es con un Estado presente, generando acuerdos, recorriendo barrios, el interior, hablando con la gente, articulando con las instituciones, trabajando con las organizaciones sociales, desarrollando políticas públicas, pensando en los vecinos y asumiendo errores, pero siempre de cara a la comunidad como lo hacemos desde que renovamos el compromiso con la comunidad", prosiguió.

Actualmente en Humahuaca dijo que se plantean dos enfoques: "El de fácilmente criticar frente a la gestión activa, que es, en esencia, decidir ser protagonista en lugar de espectador y ésta intendente claramente elige lo primero".

Acusó que la crítica "es barata y la gestión valiosa, señalar lo que está mal toma segundos, pero entender por qué sucede y proponer una solución requiere capacidad de análisis y compromiso".

La crítica sin acción "se pierde en el eco, en cambio el trabajo aunque sea silencioso al principio, genera cambios tangibles que terminan hablando por sí mismos". El desafío está en el "hacer. Quien solo critica no se equivoca, pero tampoco aprende. Al gestionar nos exponemos al error, pero obtenemos la experiencia necesaria para transformar la realidad", resaltó. Por último, apuntó que con responsabilidad y optimismo, "debemos trazar el camino que nos permitirá avanzar con firmeza".