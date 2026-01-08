El Carnaval de Los Tekis lanza abono carnavalero

A medida que la cuenta regresiva para febrero avanza, la organización del evento cultural más importante del país ha anunciado un beneficio exclusivo para los fanáticos del ritual. Se trata del Abono Carnavalero, una propuesta diseñada para quienes buscan vivir la experiencia completa en Ciudad Cultural optimizando costos y comodidad.

Detalles del Beneficio

Este nuevo sistema de acceso permite disfrutar de las cuatro jornadas del festival —del 13 al 16 de febrero— pagando únicamente el valor de tres noches. Entre las ventajas de esta modalidad se destacan:

● Acceso Ágil: Se utiliza un solo código QR válido para todas las noches, facilitando el ingreso al predio.

● Ahorro Exclusivo: El abono cuenta con un precio especial reducido en comparación con la compra de entradas individuales por día.

● Seguridad: El uso del abono es estrictamente personal e intransferible.

● Disponibilidad: Se advierte que los cupos son limitados, por lo que se recomienda adquirirlo con antelación ante la alta demanda.

Quienes adquieran el abono podrán disfrutar de un line up de primer nivel que incluye a los anfitriones Los Tekis, junto a figuras internacionales nacionales y regionales.

¿Cómo adquirirlo?

La venta ya se encuentra habilitada de forma digital y en puntos de venta físicos. Los interesados pueden realizar la compra a través de la plataforma oficial:

👉 Enlace de Compra: www.lostekis.com.ar/carnaval/ 👉 Página Oficial: www.lostekis.com.ar