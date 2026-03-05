Un hombre falleció en su auto

Un hombre falleció en horas de la mañana de este miércoles en el ingreso a la ciudad de San Pedro de Jujuy, en un hecho que conmocionó a la comunidad. La víctima se desplazaba en un vehículo junto a su pareja con la intención de realizar una consulta médica, cuando sufrió una descompensación que terminó con su vida.

El lamentable suceso tuvo lugar alrededor de las 10, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el acceso sur de la ciudad, precisamente en la zona del arco. Personal del SAME acudió de inmediato al lugar y realizó maniobras de reanimación, pero lamentablemente no lograron salvar al hombre.

Fuentes oficiales indicaron que una comitiva policial de la Seccional Nº 35 se hizo presente en el sitio y entrevistó a la mujer que acompañaba a la víctima. La mujer relató que venían desde la localidad de El Piquete y que su pareja arrastraba dolencias desde hacía varios días, por lo que decidieron viajar para que sea atendido por un profesional de la salud. Fue durante el trayecto que el hombre se descompensó repentinamente.

La fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones sumarias para esclarecer las circunstancias del deceso. Se ordenaron las pericias correspondientes a cargo del personal de Criminalística, y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.