Tormentas aisladas y alerta amarilla para este jueves

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con tormentas aisladas durante la mañana, cuando la temperatura rondará los 20 °C y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%, con vientos leves del sector sudoeste.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse: se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia entre el 70% y el 100% y una temperatura máxima cercana a los 24 °C. Los vientos soplarán del sector norte con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, el tiempo continuará inestable con tormentas fuertes, una temperatura cercana a los 19 °C y probabilidad de precipitaciones entre 40% y 70%, con vientos nuevamente del sudoeste.

Alerta amarilla en gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia. Entre las áreas alcanzadas se encuentran:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Según el organismo meteorológico, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros, que podrían superarse de forma puntual en algunas localidades.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales.