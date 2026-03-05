Dictado de cursos en Purmamarca

La Municipalidad de Purmamarca informó a la comunidad que iniciará el dictado de diferentes cursos y actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de diversas edades.

Las propuestas se realizarán en espacios municipales, en diferentes días y horarios para que la mayor cantidad de vecinos puedan asistir; asimismo confirmó el dictado de otras propuestas.

Se implementarán clases de Zumba, en el salón municipal; Taller de bordado, en el Cabildo histórico; Torneo Fifa, en el Punto Digital (para estudiantes); Curso de francés, en el Punto Digital; y Taller de armado y reafinación de sikus, en el salón municipal.