Purmamarca

Dictado de cursos en Purmamarca

Dirigidos a vecinos de diferentes edades en espacios municipales.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:00
Manualidad | Clases de bordado a mano básico impartirá el municipio.

La Municipalidad de Purmamarca informó a la comunidad que iniciará el dictado de diferentes cursos y actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de diversas edades.

Las propuestas se realizarán en espacios municipales, en diferentes días y horarios para que la mayor cantidad de vecinos puedan asistir; asimismo confirmó el dictado de otras propuestas.

Se implementarán clases de Zumba, en el salón municipal; Taller de bordado, en el Cabildo histórico; Torneo Fifa, en el Punto Digital (para estudiantes); Curso de francés, en el Punto Digital; y Taller de armado y reafinación de sikus, en el salón municipal.

 

