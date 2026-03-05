12°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
La Quiaca
Día Internacional de la Mujer
barrio Belgrano
Colegio del Salvador
Escuela Superior de Música
Asociación Cuidando Infancias
Miguel Vilca
Gran Pesar
Mundial 2026
Purmamarca

Dictado de cursos en Purmamarca

Dirigidos a vecinos de diferentes edades en espacios municipales.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:00

La Municipalidad de Purmamarca informó a la comunidad que iniciará el dictado de diferentes cursos y actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de diversas edades.

Las propuestas se realizarán en espacios municipales, en diferentes días y horarios para que la mayor cantidad de vecinos puedan asistir; asimismo confirmó el dictado de otras propuestas.

Se implementarán clases de Zumba, en el salón municipal; Taller de bordado, en el Cabildo histórico; Torneo Fifa, en el Punto Digital (para estudiantes); Curso de francés, en el Punto Digital; y Taller de armado y reafinación de sikus, en el salón municipal.

 

