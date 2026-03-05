12°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Catequesis

Catequesis en la Catedral Basílica

La atención por Belgrano 565 es de 18 a 20, de lunes a viernes.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:00

La parroquia Santísimo Salvador de la Catedral Basílica informó que hasta el viernes 13 de este mes están realizando la inscripción en la Catequesis para quienes deseen recibir los sacramentos de la Comunión y Confirmación. La atención se realiza por la secretaría en calle Belgrano 565, de lunes a viernes en el horario de 18 a 20.

Los requisitos son presentar certificado de Bautismo, certificado de nacimiento y fotocopia del DNI. Además se solicita el pago de un estipendio de $ 10.000, que se pueden saldar exhibiendo el comprobante del bono contribución -con importantes premios en efectivo- que tiene como objetivo solventar el costo de la carpa montada frente a la Catedral y que va a quedar registrada en el Obispado de Jujuy.

 

