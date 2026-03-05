MANUEL EDUARDO  ARIAS -En la visión de un maestro

Hace de esto ya muchos años, tuve la fortuna que me fuera obsequiado dicho libro aunque por estos días, no puedo precisar si fue el propio Félix Infante o bien lo recibí de manos de Pablo Balduin, hijo dilecto de San Pedro de Jujuy: Manuel Eduardo Arias, su vida y su drama. (Talleres Gráficos de Imprenta del Estado San Salvador de Jujuy 1960).

Recuerdo sí que alguna vez, me llegué hasta la casa de Don Félix de la calle Lamadrid hoy inexistente y devenida en playa de estacionamiento recibiéndome, con muy grata cordialidad. El recordado Maestro además, fue autor de Cuentos de La Almona y a la sazón, educador primario de ese bellísimo lugar, cercano a la Ciudad Capital de la Provincia. Adentrándome ya en su libro sobre la vida del gran patriota Jujeño puedo comprobar a través de su lectura, sustentada por una muy bien documentada Bibliografía, no solo su capacidad y extrema valentía para servir a la causa por la Independencia de la Patria, sino lo de azaroso que fuera su vida y trágico final, asesinado en un acto de extrema cobardía la noche del 16 de junio de 1822 en la localidad de San Andrés, provincia de Salta. Me referiré aquí a aspectos puntuales y siempre desde la pluma de Don Félix Infante los cuales, denotan no solo el grado de compromiso con la libertad del suelo americano, tal la premisa del General J. de San Martín, su valentía e inteligencia natural, producto de su natural conocimiento de la agreste geografía tanto de la Quebrada de Humahuaca y la serranía de Zenta, como la Puna Jujeña. Aquí, un claro ejemplo de notable entrega puesta de manifiesto en la gloriosa Batalla de Humahuaca del 1° de marzo de 1817, cuando con sus ciento cincuenta hombres criollos como Arias, derrotan a las ropas realistas.

A raíz de este notable suceso Martín Miguel de Güemes le escribe al General Manuel Belgrano con fecha 9 de marzo de 1817: “Por el verá el mundo militar, que tamaño triunfo, es debido al valor y enérgica intrepidez de unos hombres que han jurado vencer o morir en la causa del honor. También V.E. que lo que otras veces he dicho, que el enemigo ni aun sus espaldas tiene seguras y que en medio de sus bayonetas reina el espíritu patriótico y el fuego santo de la libertad. Prueba inequívoca es de esta verdad, que unos hombres desarmados se arrojan sobre los tiranos y los arrollan y destrozan. Recomiendo a V.E., el mérito de todos los Oficiales que han concurrido a tan gloriosa jornada y muy particularmente el que ha contraído el bravo y benemérito, Comandante Arias que en su acostumbrado empeño, supo dirigir con acierto un golpe que llena de gloria a la Nación, y de terror y espanto a los liberticidas del Perú. Martín Güemes”. Y cita al pie don Félix Infante al Archivo General de la Nación, como fuente informante. En otra de sus valientes acciones don Félix destaca que nuevamente Güemes, informa a Belgrano:

“El benemérito Teniente Coronel, don Manuel Eduardo Arias, ha hecho como siempre su deber, persiguiéndolos por la retaguardia, hasta entregarlos a las otras divisiones que los esperaban, con lo que habrá retrocedido a obrar contra los que, me aseguran, deben quedar en Tilcara u otro punto con el hospital y familia que han sacado a mejor temperamento”. De otro pasaje de Manuel Eduardo Arias –Su vida y su drama, Belgrano le escribe A Pueyrredón: “Cábele también a su jefe Don Martín de Güemes una parte no pequeña en los copiosos e inaccesibles laureles que se recogieron en esta campaña memorable. Así como a los Comandantes Manuel E. Arias, tan honoríficamente mencionado ya en el brillante hecho de armas de Humahuaca…

…Ese año de 1817, vale tanto o más como el 20 de febrero de 1813 (Batalla de Salta), para la historia patria”.

Sirvan estos pocos pero, muy autorizados testimonios de nuestros máximos héroes sobre la epopeya de Manuel E. Arias para poner en valor este valioso libro documento, del recordado Maestro, Escritor e Historiador: don Félix Infante. Ignoro si dicho libro ha tenido otras ediciones. De no ser así, no hay dudas que la merece, para conocimiento de nuestra Historia por las actuales y venideras generaciones de estudiantes, graduados y público en general, deseosos de conocer sobre nuestro pasado heroico.-

A DON MANUEL EDUARDO ARIAS

-Bailecito-

Mamacita e’ los cerrros

de la Quebrada.

A un hijo de tu tierra,

le honraste espada.

Lo llamaron, traidor

y han sido injustos.

El taparles la boca,

ai’ ser el gusto.

Libres las patrias

Americanas.

Fiel a la causa

Sanmartiniana.

Ciento cincuenta Gauchos,

lo acompañaron,

pa’ darles escarmiento:

Godos tiranos.

Humahuaca vistió,

sus lindas galas,

celebrando epopeya

de Eduardo Arias.-

Letra y Música: O. Augusto Berengan