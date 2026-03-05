En qué consiste la regla 20-20-20 que puede ayudar a mejorar la vista

Muchas veces, utilizamos la computadora para trabajar al tiempo que también estamos pendientes del teléfono celular. Además del impacto que genera lo poco que nos movemos, cuando usamos las pantallas dejamos la vista fija y eso hace que parpadeemos mucho menos de lo necesario.

Esta falta de parpadeo y de lubricación del ojo, sumada a una exposición demasiado larga y a la cantidad de luz que recibe la retina cuando vemos algo a corta distancia, hace que se haya aumentado en gran manera la fatiga visual, la sequedad ocular y la miopía, sobre todo en adultos jóvenes.

Así lo explica Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo español de la Unidad de Córnea y Cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, tras un estudio publicado en la revista científica The Lancet: “Mantener la vista fija en una pantalla aumenta un 30% el riesgo de progresión de la miopía en personas de entre 3 meses y 33 años. Además, investigaciones recientes sugieren que la combinación de la visión cercana de forma fija en interiores con iluminación ambiental insuficiente puede reducir la estimulación retiniana durante el trabajo próximo, lo que podría contribuir a este hecho”.

De esta forma, cuanto más tiempo pasamos delante de una pantalla más se favorece que aparezca la fatiga y la sequedad ocular. “El problema no es tanto la luz artificial o la pantalla, sino mantener la vista fija en visión cercana durante muchas horas, especialmente en interiores y con niveles de iluminación inferiores a los del exterior. Hoy en día estos hábitos son cada vez más habituales”, dijo el experto.

El problema es el tiempo de exposición a una pantalla que mantenemos a corta distancia y con luz artificial y, en el caso de un ojo en desarrollo, como ocurre en niños y adolescentes, hay más sensibilidad y ese uso prolongado cercano favorece que aumente la miopía.

Estos síntomas no son en principio muy graves, pero sí muy incómodos, por lo cual los especialistas aconsejan:

Mantener una iluminación adecuada, tanto del dispositivo como del entorno. Cuanta más luz natural, mejor.

Realizar descansos periódicos, mirando a lo lejos durante unos segundos.

Parpadear con frecuencia.

Mantener una distancia adecuada con la pantalla.

Pasar más tiempo en actividades al aire libre.

Realizar revisiones oftalmológicas periódicas, preferiblemente una vez al año.

Así es la técnica 20-20-20

Lo ideal sería reducir el tiempo continuo de pantalla, aunque solo sea en el tiempo de ocio, porque el laboral a veces no podemos. Para ello podríamos utilizar la regla 20-20-20: se trata de interrumpir el tiempo en el que realizamos una actividad de cerca con otra en la que fijemos la vista en una distancia lejana. Esto permitirá relajar el sistema visual y reducir la fatiga y para ello debemos:

Realizar 20 minutos de trabajo en visión cercana.

Descansar la vista durante 20 segundos.

Para realizar ese descanso hay que mirar a una distancia de unos 6 metros -20 pies, de ahí el nombre de la técnica-.

Asimismo, Fernández-Vega aconseja realizar actividades al aire libre, algo que se relaciona íntimamente con un menor riesgo de miopía en los más pequeños, mientras que, además se debe procurar parpadear de forma consciente para lubricar el ojo, ajustar la iluminación y optar siempre que podamos por estar expuestos a luz natural y evitar los reflejos en la pantalla. Finalmente, se recomienda mantener una distancia con la pantalla de unos 50-70 centímetros, lo que equivaldría a un brazo de distancia.