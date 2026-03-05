Georgieva advierte que el conflicto en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el conflicto en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial y alertó que una prolongación tiene potencial para afectar la inflación, los mercados, la energía y el crecimiento.

En el marco de un discurso brindado durante la conferencia Asia en 2050, celebrada en Bangkok, Georgieva analizó el escenario global ante la disputa bélica que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, sosteniendo que “esta semana, la resiliencia económica mundial se pone a prueba una vez más por el nuevo conflicto en Medio Oriente”.

En este sentido, planteó que “este conflicto, si resulta más prolongado, tiene un potencial evidente para afectar los precios mundiales de la energía, sentimiento del mercado, crecimiento e inflación, lo que impone nuevas exigencias a los responsables políticos”.

Ante este panorama, la titular del FMI puntualizó que el organismo “como guardián de la estabilidad económica y financiera internacional, está observando con mucha atención cómo se desarrollan los acontecimientos”.

Al respecto, indicó que “estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales”, precisando que el impacto estimado será reflejado en el informe de Perspectivas de la economía mundial correspondiente a abril.

En esta línea, el FMI había comunicado a principios de la semana que “hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

Además, señaló que “la situación sigue siendo muy fluida y se suma a un entorno económico mundial ya incierto”, considerando que “es demasiado pronto para evaluar el impacto económico en la región y la economía global” y afirmando que “ese impacto dependerá del alcance y la duración del conflicto”.

En este contexto, Gerogieva remarcó que “la incertidumbre es la nueva normalidad”, asegurando que se transita “un momento de transformaciones globales en tecnología, demografía, comercio y geopolítica; una época de shocks e incertidumbre”.