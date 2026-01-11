Gran participación en el 8º Festival del Tamal en Palpalá

Con una destacada concurrencia de vecinos y visitantes se llevó a cabo el 8° Festival y Concurso del Tamal en la ciudad de Palpalá. La propuesta reunió a numerosos emprendedores que ofrecieron tamales de distintas variedades, cada uno con su preparación particular, en busca de ser reconocidos como los mejores de esta nueva edición.

En esta oportunidad, 42 concursantes compitieron por el premio al tamal con mejor sabor e historia, poniendo en valor una receta tradicional que se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad cultural del norte argentino.

VECINOS DISFRUTANDO TAMALES

Luego de la degustación del jurado, se dieron a conocer los ganadores del certamen. El 1º lugar fue para Magdalena Perales (del stand 11), destacándose por la utilización de harina de maíz morado y charqui de llama, además de una presentación impecable.

El 2º puesto correspondió a Juana Machaca (puesto 39), sobresaliendo por la textura de la harina y la variedad de sabores, donde el charqui fue uno de los protagonistas principales.

EL JURADO DEGUSTANDO

En tanto, el 3º puesto fue para Celia Ramos (puesto 5). El jurado resaltó su sabor indiscutible y el aroma, que lograron conquistarlos.

Durante la jornada, los participantes compartieron sus historias y saberes. Marisel López, una de las concursantes expresó: "Venimos de generación en generación; mi abuela y mi madre me enseñaron, y hoy está mi hija conmigo. Cocinar tamales es un arte familiar que trasciende", dijo, reflejando el fuerte valor cultural de esta tradición.

GRUPO MUSICAL VIENTOS DEL NORTE

Otra participante, Flores Martina, técnica gastronómica especializada en productos andinos, señaló: "Combino lo aprendido durante años junto a mi familia con lo que me enseñaron en la academia. Así se puede mejorar una técnica milenaria y lograr productos únicos".

Por su parte, la flamante ganadora de esta edición y anteriores comentó: "Nuevamente participo de este gran evento porque me gusta y puedo ofrecer mis productos a la gente. Ganar es lindo, pero participar y compartir también lo es".

ARTISTAS | MIEMBROS DEL GRUPO SENTIRES DE LA DANZA DE LA CIUDAD DE PALPALÁ.

Desde la organización, María Gaspar, de la Dirección de Adultos Mayores del municipio siderúrgico, destacó el éxito de la convocatoria y el acompañamiento del público, subrayando que este festival tiene como objetivo revalorizar las tradiciones gastronómicas, fortalecer la identidad cultural y generar espacios de encuentro.

El evento, de acceso libre y gratuito, permitió que familias y amigos disfrutaran de una jornada cargada de sabores, música y tradiciones, reafirmando al Festival del Tamal como una celebración que crece.