Abismo fiscal: La caída real de la recaudación nacional asfixia a las provincias

Las alarmas en los tableros de control de todos los ministerios de hacienda provinciales pasaron del amarillo al rojo furioso.

Según los últimos datos oficiales difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación impositiva nacional sufrió un desplome del 9,5% real en febrero, profundizando una crisis de las finanzas públicas que ya no tiene red de contención, expresó la diputada María Teresa Agostini.

En el caso de Jujuy, los fondos provenientes de la Coparticipación Federal recibidos en enero experimentaron una variación interanual de -8,3%, caía que se agudiza en febrero alcanzando una disminución de -8,7% en términos reales, lo que muestra una reducción en el primer bimestre del año 2026 de -8,5%.

"Esta caída no es un hecho aislado, sino el capítulo más dramático de una tendencia que parece no encontrar piso, ya que es el séptimo mes consecutivo a la baja de los recursos tributarios nacionales y que en los de Coparticipación Federal, para el caso de Jujuy es uno de los más agudos, siendo el cuarto mes consecutivo", indicó la diputada Agostini, quien además estimó oportuno recordar que "desde julio de 2025 los ingresos del Estado nacional pierden sistemáticamente la carrera contra la inflación, configurando un escenario de recesión que golpea directamente el corazón del federalismo fiscal. A este escenario extremadamente complicado en términos de recursos, debe sumarse las estimaciones de marzo, que conforme a estimaciones de recaudación se espera una caída del -8% de la coparticipación en términos nominales en relación a febrero 2026.

Advirtió que "la retracción del consumo causa impacto inmediato y sin remedio" y añadió que "la masa de fondos que se distribuye automáticamente a las provincias se achica a medida que los impuestos principales pierden fuerza.".

En este marco, el IVA, termómetro indiscutible de la actividad económica, se contrajo un 3,2% real interanual, lo que desdibuja cualquier expectativa de alivio para los gobernadores.

"La situación descripta somete a las cuentas provinciales a una tensión extrema", observó la legisladora del Frente Jujuy Crece y apuntó que con escasos fondos de transferencia automática, el ajuste deja de ser una opción política para convertirse en una obligación aritmética".

Un informe de ARCA revela que la sangría de recursos afecta a casi todos los frentes de ingresos:

* Los derechos de exportación se desplomaron un 39,5%, mientras que los de importación retrocedieron un 26,5%.

* Los impuestos internos coparticipados cayeron un 16,4%.

* Bienes Personales registró una baja del 13,5% en términos reales.

"Las cifras actuales no son solo números en una planilla, constituyen una prueba de la rotunda crisis de las finanzas públicas", analizó Agostini para finalmente resaltar que "con siete meses de retroceso acumulado, la capacidad de las provincias para sostener servicios básicos, salarios y obra pública se encuentra bajo una presión sin precedentes"

Jujuy, 11 de marzo de 2026