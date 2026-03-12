Se estrelló un avión militar de Estados Unidos en Irak

Un avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este jueves en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones vinculadas a la actual campaña militar estadounidense contra Irán, en un incidente que también dejó a una segunda aeronave dañada. El estado de la tripulación permanece por el momento desconocido.

La información fue publicada inicialmente por CBS News, que citó a múltiples funcionarios estadounidenses familiarizados con el hecho. De acuerdo con esas fuentes, el aparato siniestrado operaba en apoyo a la operación militar en curso cuando se produjo el accidente en espacio aéreo considerado amistoso.

En paralelo, el U.S. Central Command (CENTCOM) confirmó oficialmente la pérdida de un KC-135 en un breve comunicado difundido el mismo día. Según el mando regional estadounidense, el incidente ocurrió durante Operation Epic Fury, la operación militar actualmente en marcha en el marco de la confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El comunicado del CENTCOM señaló que dos aeronaves estuvieron involucradas en el mismo incidente. Una de ellas se precipitó en el oeste de Irak, mientras que la segunda logró aterrizar de forma segura.

Las autoridades estadounidenses subrayaron además que el episodio no fue causado por fuego enemigo ni por fuego amigo, un detalle relevante dado el elevado nivel de actividad militar que actualmente se registra en el espacio aéreo regional.

Mientras tanto, operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona del accidente, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente el estado de la tripulación del aparato siniestrado.

Un activo clave para las operaciones aéreas

El KC-135 Stratotanker es uno de los pilares históricos de la capacidad de reabastecimiento aéreo de la USAF. Derivado del avión comercial Boeing 707, el modelo ha sido durante décadas un componente esencial para sostener operaciones aéreas de largo alcance, permitiendo a cazas, bombarderos y aviones de vigilancia extender significativamente su autonomía.

En el contexto actual de la campaña contra Irán, los aviones cisterna se han convertido en activos críticos para sostener el elevado ritmo de operaciones aéreas sobre amplias áreas que abarcan desde el Golfo Pérsico hasta el espacio aéreo iraquí y el Mediterráneo oriental.

La pérdida de uno de estos aparatos, incluso en ausencia de acción hostil, representa por tanto un incidente significativo dentro de la arquitectura logística de la operación, especialmente en un entorno operativo caracterizado por un intenso tráfico aéreo militar, múltiples misiones simultáneas y largas cadenas de reabastecimiento.

Por el momento, ni la USAF ni el CENTCOM han ofrecido detalles adicionales sobre las causas del accidente. Se espera que nueva información sea divulgada a medida que avancen las tareas de rescate y la investigación del incidente.