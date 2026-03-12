El especial, grabado frente a una audiencia en vivo, llegará muy pronto a Disney+ y presenta una conversación íntima con Miley Cyrus, quien comparte cómo fue dar vida a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. A lo largo de la entrevista, la cantante y actriz recuerda la creación de Hannah Montana, habla del impacto que tuvo la serie en millones de fans y revive algunos de los momentos que marcaron toda una generación.

Con mucha nostalgia y nuevas reflexiones, Miley vuelve a la música, las historias y los recuerdos detrás de la serie. Además, el especial incluye material de archivo nunca antes visto y recrea algunos de los sets más emblemáticos, como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso clóset de Hannah Montana.

Miley Cyrus recrea el póster de Hannah Montana

Lo que verdaderamente esta causando sensación entre los fanáticos del programa es que para promocionar este especial, Miley Cyrus recreó el póster de Hannah Montana.

Al igual que en el póster original, en esta nueva versión Miley Cyrus aparece con una chamarra color crema y haciendo con el dedo el gesto de “shhh”. La diferencia entre ambos está en su look y en la dirección de su mirada. En esta ocasión, la actriz y cantante luce un top dorado con lentejuelas y aretes largos de brillantes, mientras que en la versión original llevaba una blusa verde con aretes a juego. Además, en el póster original Miley mira hacia un lado, mientras que en el nuevo aparece mirando de frente.