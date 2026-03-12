Quinto trasplante renal se concretó en el sistema público de Jujuy

El Ministerio de Salud de la provincia destacó que este miércoles 11 de marzo se concretó en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial el quinto trasplante renal realizado en el sistema público, logro que da cuenta de la calidad de respuesta en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica que se brinda de manera gratuita a la comunidad.

El jefe de Trasplante Renal de la institución, José Illanes, explicó “Este quinto trasplante renal en el Hospital Pablo Soria se efectuó a un paciente jujeño que se encontraba en lista de espera y gracias a una persona donante también de la provincia. Estamos muy contentos por todo el proceso realizado de manera satisfactoria”

Además indicó que la intervención quirúrgica duró aproximadamente cinco horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario.

“La intervención se llevó adelante el día de ayer, con casi 5 horas de trabajo quirúrgico, en el que se desempeñó un equipo integrado por tres cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores y con la posterior internación del paciente en la Unidad de Trasplante del hospital, destinada a ese fin, muy bien equipada, con todos los cuidados requeridos y específicos donde la persona se encuentra evolucionando de manera favorable”, agregó.

Asimismo, resaltó el trabajo de la Unidad de Trasplante donde se efectúan todos los estudios para que una persona que transita una situación crítica de salud pueda recibir un trasplante.

Por último, Illanes destacó que “Jujuy fue siempre una provincia solidaria y cada vez más comprometida con la donación de órganos” y recordó que “a partir de 2019 aproximadamente, se potenció el trabajo de sensibilización, capacitación, articulación que hoy nos permite concretar trasplantes brindando especialmente accesibilidad a la persona, con respuesta integral, equipos que trabajan con rapidez, el entorno acompañando y la contención necesaria. Nuestro objetivo es avanzar y continuar con los trasplantes en el ámbito público”.

El primer trasplante renal en la salud pública de Jujuy se realizó el 24 de diciembre de 2024; mientras otros tres se hicieron en el primer semestre de 2025.