Silvia Barrera fue distinguida como Huésped de Honor de la ciudad de San Salvador de Jujuy

En una emotiva ceremonia, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy declaró, mediante Ordenanza Nº8244/2026, Huésped de Honor a la Sra. Silvia Barrera, Veterana de Guerra de Malvinas, una de las mujeres más condecoradas de las fuerzas armadas argentinas.

El reconocimiento se entregó para valorizar su trayectoria y servicio como instrumentadora quirúrgica en el conflicto del Atlántico Sur. El dispositivo legal fue acompañado por la entrega de una Minuta de Declaración de Interés Cultural para su disertación ´Mujeres en Malvinas´, a realizarse mañana viernes desde las 19,00 horas en instalaciones del Cine Select.

Silvia Barrera se encuentra en la provincia en el marco de la charla y actividades conmemorativas vinculadas a la memoria histórica de la causa de Malvinas. Habiéndose desempeñado como personal sanitario voluntario a bordo del buque hospital ARA Almirante Irízar. Integró el grupo de mujeres que prestaron asistencia médica en la zona de operaciones.

Durante el reconocimiento, ediles de los diferentes bloques le obsequiaron presentes. Entre ellos, una Bandera Nacional de la Libertad Civil entregada por el presidente de la institución, Dr, Gastón Millón, lo que motivó el interés de Silvia Barrera a concurrir este viernes a Casa de Gobierno a conocer el símbolo patrio original.

En ese marco, el presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Acabamos de entregar la Ordenanza por la cual se declara visitante distinguida a Silvia Barrera, una de las pocas mujeres que estuvieron en Malvinas, una Veterana de Guerra de Malvinas que está en Jujuy, afortunadamente”.

Asimismo, el edil radical añadió: “Quería hacer extensiva esta invitación para mañana a las 19hs. en el Cine Teatro Select, donde va a dar una charla, mostrará imágenes, va a responder preguntas sobre todo lo que fue la participación de estas 13 mujeres, de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Es una charla gratuita, tomen en cuenta que hay 300 butacas para ir un poco más temprano”.

Más adelante, Gastón Millón remarcó: “Durante mucho tiempo se habló solamente de los combatientes y hubo estas 13 mujeres que tienen el reconocimiento como Veteranas de Guerra y que también tienen muchas historias para contar, tenemos que aprovechar esto para seguir malvinizando y entendiendo la verdad, la realidad de todas las historias que tienen para traernos”.

Por su parte, Silvia Barrera, se refirió al desafío de visibilizar a las Veteranas de Malvinas: “Somos tan poquitas que nos costó un montón, en realidad la difusión, porque el reconocimiento vino al año siguiente de Malvinas; o sea en el ´83, donde recibimos nuestra primera medalla, pero la difusión es lo que nos costó y en el 2012 cuando recibimos la resolución del Ministerio de Defensa, recién ahí comenzó todo, el ir contando por todas las provincias la presencia de la mujer en la Guerra de Malvinas”.

Por último, Silvia Barrera resaltó: “Es la única causa, junto con la Selección, que une a todo el pueblo argentino sin distinción de banderas ni de ideología política, así que creo que es lo más fuerte que tenemos en nuestro país”.

La ceremonia de reconocimiento estuvo acompañada con la presencia de integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, ediles de los diferentes bloques políticos y personal del Concejo Deliberante.