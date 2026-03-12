El diablo viste a la moda 2 lanza nuevo adelanto

El diablo viste a la moda 2 sumó un nuevo adelanto que vuelve a situar a los espectadores en el exigente universo editorial de Runway. El breve clip adelanta nuevas escenas del regreso de Miranda Priestly y ofrece un primer vistazo a la actriz Simone Ashley dentro de la historia, mientras continúa creciendo la expectativa por el estreno de la película, que reunirá nuevamente a parte del elenco original junto a nuevas incorporaciones.

El regreso de El diablo viste a la moda 2 sigue generando expectativa y ahora sumó un nuevo vistazo a su esperada secuela. A meses de su estreno, la producción liberó un nuevo adelanto, ofreciendo algunas de las primeras pistas adicionales sobre el tono de la película y el regreso de su icónico universo.

El breve clip vuelve a situar a los espectadores dentro del exigente mundo editorial liderado por Miranda Priestly, dejando escuchar nuevamente su particular estilo para dirigir la redacción. Con frases cargadas de ironía y comentarios mordaces, el avance recupera el humor ácido que convirtió a la primera película en un clásico de la cultura pop.

Entre los momentos que más llamaron la atención del adelanto aparece también un primer vistazo a Simone Ashley. Aunque su aparición es breve, el video permite ver por primera vez a la actriz dentro del universo de Runway, anticipando el rol que tendrá dentro de la historia.

El adelanto, que se suma al tráiler oficial presentado anteriormente, continúa alimentando la expectativa en torno a una secuela que busca traer de regreso a varios de los personajes más recordados del filme original, mientras introduce nuevas figuras que ampliarán la dinámica del mundo de la moda.

Además, confirma el estreno mundial de la película, para el 1 de mayo.

Qué se vio en el nuevo adelanto de El diablo viste a la moda 2

El nuevo avance se centra principalmente en Miranda Priestly y en su inconfundible forma de liderar la redacción de Runway. Desde los primeros segundos, su voz marca el tono del clip con una frase directa dirigida a Andy Sachs: “Tranquilízate, tenemos trabajo que hacer. Y cuando digo “nosotros”, me refiero a ti”, dejando claro que su estilo autoritario sigue intacto.

El adelanto también incluye un momento cargado de humor ácido, cuando Miranda cuestiona el atuendo de Andy siendo en este caso a la actriz Anne Hathaway, ex asistente de Miranda. Su comentario, seco y sin filtros, recuerda inmediatamente las escenas más memorables de la película original.

Otro de los fragmentos que destaca muestra a la editora enfrentando una situación en torno a una sesión fotográfica. Con su característica ironía, critica la organización del evento y lanza un comentario sarcástico sobre los modelos que, según describe, parecían “deambular como cabras hambrientas en el estacionamiento de una clínica de metadona en Nueva Jersey”.