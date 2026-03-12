Desde este viernes el boleto de colectivo costará $1.272,44

El bolsillo de los jujeños recibirá un nuevo impacto esta semana. Tal como lo adelantaron fuentes oficiales, el municipio dispuso un incremento en el boleto de colectivo que regirá desde las primeras horas de este viernes 13 de marzo.

La tarifa para el ejido urbano de la capital y el tramo hasta Reyes quedará fijada en $1.272,44, lo que representa un aumento de 40 pesos respecto del valor anterior.

Los nuevos cuadros tarifarios

San Salvador de Jujuy: $1.272,44

San Salvador de Jujuy a Reyes: $1.272,44

San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1.463,68

San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1.654,06

San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1.463,68

San Salvador de Jujuy a Yala: $1.654,06

San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1.845,29

San Salvador de Jujuy a Lozano: $ 1.845,29