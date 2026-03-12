Detuvieron al "Chelo" Torres del Grupo Green tras ser denunciado por violación

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido artísticamente como “Chelo” y líder del Grupo Green, fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de que una mujer lo denunciara por un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza.

La detención se llevó a cabo en la casa de Torres, en Villa Fiorito, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza a partir de la denuncia radicada esta semana.

Durante el operativo, efectivos de la DDI de la Policía Bonaerense allanaron la vivienda del cantante y secuestraron su vehículo. Además, se incautaron tres computadoras y dos teléfonos que será peritados por especialistas del área de Cibercrimen.

Mientras tanto, “Chelo” Torres fue trasladado a una celda de la DDI de La Matanza, donde permanece alijado en calidad de aprehendido. Se espera que su indagatoria se lleve a cabo en las próximas horas.

La denuncia fue radicada por una mujer conocida públicamente como "Dulce Lilian", quien trabaja como influencer y suele realizar transmisiones en redes sociales como TikTok con músicos y bandas del ambiente tropical. En ese contexto, aseguró que había acordado reunirse con el cantante para realizar una transmisión conjunta.

Según el testimonio de la denunciante, el abuso ocurrió dentro de la camioneta del artista luego de un encuentro que habían coordinado previamente.

La mujer relató en su denuncia que ambos estuvieron conversando durante algunas horas antes de que el músico la invitara a subir a su vehículo para continuar la charla con mayor tranquilidad. Fue en ese momento cuando se habría producido la situación que terminó con la acusación por abuso sexual.

La presunta víctima realizó la denuncia el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo y el miércoles ratificó sus dichos ante la fiscal Pecorelli.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó que la denunciante fuera examinada por el cuerpo médico correspondiente y que se aplicara el protocolo de emergencia previsto para casos de abuso sexual. Además, entregó la ropa interior que utilizó durante en momento del hecho, la cual será peritada en busca del material genético del cantante.

En paralelo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona y encontraron dos grabaciones que muestran el recorrido de la camioneta.

El expediente fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa bajo investigación.

El caso también volvió a poner en foco los antecedentes del cantante: en 2009, “Chelo” Torres ya había sido condenado por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.