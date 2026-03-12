Avanza el sorteo de 288 departamentos en Alto Comedero

Este viernes 13 de marzo, desde las 9.30h., con transmisión en vivo vía internet, será la Segunda Etapa del Sorteo Público de Orden de Prelación de “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”. Participan las familias adheridas online a esta operatoria público – privada del IVUJ. El listado de postulantes se puede consultar en el sitio oficial ivuj.gob.ar

Cabe mencionar que, en octubre del 2025, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) ya realizó un primer sorteo público para esta operatoria, se estableció un orden de prelación para 700 postulantes, y un gran porcentaje no cumple con los requisitos establecidos para este programa, por lo cual la institución habilitó una nueva instancia de Sorteo Público para los 288 Departamentos, con las familias postulantes adheridas online que no resultaron en el primer sorteo.



La transmisión en vivo de la Segunda Etapa del Sorteo se podrá seguir mediante el canal YouTube del IVUJ: youtube.com/@IVUJVivienda, seleccionando la pestaña “En directo”. En el Sorteo de Orden de Prelación, los/las postulantes inscriptos/as y adheridos/as en la operatoria mencionada, obtendrán un número de orden de prelación para que sus legajos sean evaluados y determinar su aptitud para ser o no adjudicatario/a, debiendo cumplir con requisitos específicos, los cuales están disponibles en el sitio web del Instituto.

Para consultar el “Listado General de Postulantes Adheridos/as para la 2da. ETAPA del Sorteo "288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero" – Operatoria Público – Privada. Marzo 2026”, las personas interesadas deberán ingresar a ivuj.gob.ar, luego a la sección “Publicaciones Oficiales” y elegir "Listados según programas", también en la sección “288 Departamentos”, y allí podrán ver y descargar el listado mencionado.

Los 288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero, es una operatoria del IVUJ que plantea la coparticipación de los sectores público - privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto, se edifican en el sector 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y a la fecha cuentan con más del 26% de avance de obra.