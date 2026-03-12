Final feliz en Abra Pampa: encontraron con vida a Elian, el niño de 2 años perdido

La angustia se transformó en alivio y gratitud en la madrugada de este jueves en la localidad de Abra Pampa cuando tras una intensa búsqueda que movilizó a toda la comunidad, encontraron con vida a Elian Cala, un niño de apenas dos años que había desaparecido horas antes en una zona rural de la puna jujeña.

El operativo de búsqueda se inició alrededor de las 17 del miércoles, inmediatamente después de que la familia denunciara que el menor se había extraviado en las cercanías de su vivienda, en circunstancias que aún son materia de investigación. Al caer la noche, y ante las bajas temperaturas que caracterizan a la región, cientos de vecinos se organizaron espontáneamente a través de redes sociales y, junto a efectivos policiales y bomberos voluntarios, comenzaron un rastrillaje exhaustivo a pie por los vastos y agrestes sectores de la puna.

La solidaridad abrapampeña se hizo sentir en cada rincón: familias enteras, jóvenes y adultos mayores se sumaron a la recorrida guiados por la esperanza de encontrar con vida al pequeño. La perseverancia dio sus frutos alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando los rescatistas hallaron a Elian recostado sobre el gélido suelo, a varios kilómetros del último lugar donde había sido visto.

El niño presentaba signos de hipotermia y deshidratación, pero afortunadamente se encontraba con vida. De inmediato, fue puesto al resguardo de su madre y trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica especializada. Tras los primeros estudios, los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación.

El relato de quién encontró al niño perdido

El hallazgo tuvo protagonistas clave: Zárate José Manuel, acompañado por Paul y Enzo Alancay, quienes en la madrugada lograron dar con el pequeño Elian.

José Manuel, vecino de Abra Pampa, relató con profunda emoción los instantes previos al rescate: “Escuché un lloridito, pero después se cayó. Me vine para este lado. Nuevamente escuché ese lloridito, pero era bien lejos, entonces me vine nomás. Ya me empezó a dar miedo. Más rato escuché más clarito…”, expresó momentos después de encontrarlo.

Sus palabras transmiten la tensión, el temor y finalmente el alivio de haber hallado con vida al niño, en medio de la inmensidad y el frío de la puna jujeña.