Asistencia a familias damnificadas por el temporal en San Juan de Dios

Debido a las constantes precipitaciones que afectaron la región en las últimas horas, la localidad de San Juan de Dios sufrió el desborde de arroyos y canales cercanos, lo que provocó el anegamiento de viviendas y daños materiales a varias familias.

Ante esta situación, el Comité de Emergencia Municipal (COEM) y la Dirección de Defensa Civil se trasladaron hasta la zona afectada para realizar tareas de relevamiento y asistencia primaria. Según informaron fuentes oficiales, la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Asistencia Social, intervino para socorrer a tres familias que perdieron gran parte de sus pertenencias debido al ingreso de agua en sus hogares.

Liliana Saldaño, funcionaria del área de Asistencia Social, indicó que se entregaron módulos alimentarios, colchones, frazadas y ropa de abrigo. Asimismo, se informó que en el transcurso de las próximas horas se continuará con la distribución de elementos de primera necesidad, como calzado y artículos escolares, con el objetivo de facilitar la recuperación de las familias damnificadas.

Desde el municipio confirmaron que se mantiene un seguimiento constante de la situación de los vecinos afectados. Dada la persistencia del pronóstico meteorológico adverso, el operativo de emergencia permanecerá activo en el territorio, con los equipos técnicos monitoreando los puntos críticos para prevenir mayores complicaciones ante la posible continuidad de las lluvias.