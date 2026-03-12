El Gobierno reafirma que los salarios de las fuerzas de seguridad se mantendrán dentro de la pauta salarial

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, se refirió a la propuesta salarial realizada a los representantes de las fuerzas de Seguridad en Jujuy, destacando el sostenimiento del ofrecimiento realizado a la administración pública y la consideración de conceptos específicos del sector.

"El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se reunió en diversas oportunidades con distintos sectores de la Policía, tanto retirados como en actividad", destacó el funcionario sobre las numerosas instancias de diálogo desarrolladas durante las últimas semanas.

Con relación a la propuesta efectuada por el Ejecutivo y trabajada con los referentes de las fuerzas, destacó: "Se hizo un ofrecimiento bastante bueno, porque respeta la pauta que tienen todos los demás empleados del Estado y considera ítems que realmente solicitaban".

En ese sentido, hizo especial énfasis en el concepto de presentismo, que es percibido por otros sectores de la administración pública, y que, por primera vez, será abonado al personal de las fuerzas de seguridad. Además, se refirió a la consideración del recargo y el pago de formación por posgrado.

"Queremos desmentir lo que circula en redes sociales. Nunca el Gobierno va a salir del general de la pauta que tiene acordada con todos los gremios estatales", recalcó Álvarez García.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo remarcó la importancia del cuidado y el respeto de la paz y la tranquilidad.

"La policía es fundamental en el esquema que hemos logrado en la provincia. Paz, tranquilidad y seguridad son las bases y nos sentimos orgullosos de la Policía jujeña, que demostró su profesionalismo y mucha capacidad para adecuarse a nuestra sociedad", ponderó.