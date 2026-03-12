María Inés Zigarán: "Jujuy no tiene problemas con la actual ley de glaciares"

La diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán, señaló esta mañana que "en los términos en los que está planteada hoy la ley de Glaciares que tiene media sanción, realmente me resulta muy difícil acompañarla". En ese contexto, aseguró que impulsará "cambios sustanciales en la norma" y confirmó que ya son 28 mil los inscriptos para participar en las audiencias públicas. "Jujuy no tiene problemas con la actual ley de Glaciares", afirmó



En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, la exministra de Ambiate de la provincia sostuvo que en la norma aprobada por el Senado "no hay ningún cambio respecto de la definición de ambiente glaciar ni de ambiente perigraciar, con lo cual, el objetivo inicial que se pretendía para esa ley no se estaría cumpliendo".



"Nos reunimos junto con el diputado Jorge Rizzotti y con el ministro de minería de la provincia, José Gómez, y no hay pedimentos en zonas glaciares ni periglaciares en la provincia de Jujuy, con lo cual nosotros no tenemos un problema real con la ley de glaciares. Sí lo tienen algunas jurisdicciones que son las que están empujando esta ley, son algunas provincias de la zona cuyana que quieren desarrollar algunos emprendimientos en zonas glaciares y periglaciares", señaló la legisladora nacional.



Zigarán indicó que no está de acuerdo con esta ley, aunque también tiene "la expectativa de que exista alguna posibilidad de que en Diputados se puedan hacer cambios sustanciales que garanticen los presupuestos mínimos". "El proceso no está culminado, por lo tanto yo no podría aseverar que voy a votar en contra, porque si logramos que se introduzcan algunas modificaciones sustanciales, a lo mejor puedo votar a favor. Pero en los términos en los que está planteada hoy la ley, realmente me resulta muy difícil acompañarla porque naturalmente entiendo que es una ley regresiva en materia ambiental que vulnera los principios de no regresión y el principio de progresividad del derecho ambiental. Es una ley que deja en manos de autoridades administrativas y de la discrecionalidad de la administración la posibilidad de proteger o no un glaciar", agregó.



Zigarán manifestó que "el proyecto que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, es un proyecto que presenta muchos problemas y su aprobación resulta contraproducente para el propio sector minero, porque puede generar un alto grado de litigiosidad por diversas cuestiones, porque puede ser cuestionada su constitucionalidad en la medida que perfora los presupuestos mínimos".



"Yo soy de una provincia minera, nuestra provincia hizo del desarrollo minero uno de los pilares estratégicos, no estamos en contra de la minería de ninguna manera, por el contrario, mi posición es una posición del desarrollo sostenible, es decir, es necesario empujar el desarrollo de las actividades que generen trabajo, que generen divisas, pero también es necesario cuidar bienes naturales comunes que no son sólo nuestros, son también de las generaciones futuras", aclaró la diputada.

Para finalizar, la exfuncionaria provincial dijo que la semana que viene requerirán una reunión del Plenario de Asuntos Constitucionales y Ambiente para ver cómo se va a instrumentar la audiencia pública. "Con 28.000 personas inscriptas, y faltan todavía cerca de 10 días para que se cierre la convocatoria, la audiencia tardaría ocho meses para que termine la audiencia pública y no me parece razonable el plazo, no he conocido ninguna audiencia que se haga en 8 meses. Eso se hubiera resuelto si es que el plenario escuchaba los aportes de las provincias o de los legisladores que tienen conocimiento de ambiente", concluyó.