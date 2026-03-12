Movida escolar gratuita en Carahunco

Se realizó una movida escolar en el CICS N° 3 de Carahunco, una jornada destinada a brindar diversos servicios gratuitos a los vecinos de la zona. El operativo fue organizado por el municipio en conjunto con el hospital local.

Durante el encuentro, se habilitó un ropero comunitario donde las familias pudieron acceder a indumentaria y útiles escolares. Además, el equipo de salud local llevó adelante controles de presión arterial, saturación, peso y talla, y completó calendarios de vacunación para niños, embarazadas y adultos.

Por otro lado, el área de Servicio Social municipal brindó asesoramiento sobre programas como la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También hubo espacio para la concientización sobre el cuidado del medio ambiente a través del programa “Reduce, Recicla, Reúsa”.

Cristina Chocobar, encargada del CICS, destacó la participación de las familias, mientras que Aldo Vásquez, jefe de APS, resaltó el trabajo conjunto del hospital con el municipio para descentralizar la atención y acercar estas prestaciones al barrio.