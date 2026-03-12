Gran Hermano Generación Dorada: Carmiña queda fuera del juego por conductas racistas

La participante Carmiña Masi, quien había quedado en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que realiza comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa, fue expulsada del reality de Telefe Gran Hermano Generación Dorada.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el programa, donde ambas conviven junto al resto de los participantes. Tras difundirse el fragmento en redes sociales, el contenido generó fuerte repercusión y críticas entre los seguidores del programa.

En el video que comenzó a circular en distintas plataformas, Masi realiza comentarios que muchos usuarios interpretaron como discriminatorios hacia Mavinga, lo que rápidamente desató un debate entre fanáticos del ciclo televisivo.

Al inicio de la gala de este miércoles, el “Big” reunió a todos los hermanitos para hacer el anuncio oficial y notificarle a la participante su decisión: “Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante”.

Con total desconcierto de la situación, la participante se dirigió hacia la puerta giratoria, no sin antes intentar hacer las paces con Mavinga, la participante afectada: “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, buscó justificarse.

Carmiña aceptó su error y lamentó la exposición de sus dichos: “Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”.

Por último, aclaró que no tenía intención de lastimarla: “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé”. “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, confesó previo a quedar expulsada de la competencia.