Carlos Ariel Gil Urquiola es el nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy

El Poder Ejecutivo de Jujuy designó al abogado Carlos Ariel Gil Urquiola como secretario de Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad. El secretario quedará a cargo del ministerio hasta tanto se nombre a un ministro de seguridad de la provincia.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la seguridad pública.

Recordemos que pasadas las 19 del miércoles 11 de marzo, el Gobierno de la Provincia de Jujuy confirmó oficialmente la renuncia de Juan Manuel Pulleiro al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión se da en medio de la crisis desatada con sectores de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial.

La confirmación llegó en horas de la tarde, el gobierno provincial emitió el decreto N° 5090-JG, mediante el cual se deja sin efecto el decreto 2881-JG del 18 de marzo de 2025.