Rescatan documentos históricos del siglo XIX: se vendían en el mercado ilegal

Una serie de manuscritos originales e históricos del siglo XIX fueron recuperados en el marco de un operativo en contra del comercio ilegal de bienes culturales impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Cuál es el origen de los archivos y cómo llegaron al país.

La investigación se inició en el año 2024 a partir de un alerta emitida por el Ministerio de Cultura de Perú, donde advertían que documentos originales de los pueblos de Huacho y Pativilca habrían sido adquiridos de forma ilegal y se encontrarían en Argentina.

Tras diversas tareas de campo, en el año 2025, investigadores del Departamento Protección del Patrimonio Cultural - dependiente de Interpol Argentina - lograron identificar a un sospechoso con antecedentes de comercio ilegal que tendría relación con las piezas buscadas.

A partir de un seguimiento y de tareas de inteligencia, se detectó que el sospechoso frecuentaba un local comercial ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde podrían encontrarse los archivos buscados. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Oscar Lijo, dispuso que se llevara a cabo un allanamiento en dicho domicilio.

Como resultado del operativo, en el lugar se encontraron un total de 19 documentos históricos pertenecientes a los pueblos de Huacho y Pativilca. El procedimiento fue comandado por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA).

Una vez que los archivos fueron recuperados y retirados del mercado ilegal, fue necesario llevar a cabo una serie de pericias técnicas de manera remota de la cual participaron especialistas de Argentina y Perú.

Los profesionales certificaron la autenticidad y originalidad de los documentos históricos a través filigranas, sellos de agua, estampillado y firmas. Los registros estaban fechados entre 1866 y 1868 y habían sido emitidos por organismos públicos pertenecientes al patrimonio documental de Perú.

De este modo, corroboraron que el material había sido retirado del país andino de forma ilegal debido a que su comercialización está prohibida.

El análisis técnico fue supervisado por especialistas argentinos de la Dirección de Recuperaciones (DRE) y del Archivo General de la Nación del Perú (URDPD), contando con la presencia del consejero de la Embajada peruana.

A su vez, las diligencias realizadas fueron coordinadas desde la sede del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, donde las piezas permanecen a resguardo.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor, mientras que el sospechoso fue imputado por el delito de “venta de documentos históricos”.