El 5 de abril se inaugura la cancha

El 5 de abril se inaugura la nueva cancha de hóckey de césped sintético en el predio de La Mielera ubicado en el acceso sur de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Se proyecta un torneo provincial con las dos asociaciones de la provincia.

La flamante cancha de hóckey sintético permitirá a la provincia sumar un escenario más para la práctica de esta disciplina.

Julio Bravo, realizó un recorrido por el predio acompañado por Leandro Calvetti, director de Deporte Infantojuvenil, Pedro Ruiz, coordinador provincial de Deportes, ambos de la Secretaría de Deportes de la provincia, María Soledad Marocco, presidente de la Asociación Regional Jujeña de Hóckey Amateur, Sebastián Rocha, presidente de la Asociación Jujeña de Hóckey Amateur Sobre Césped, integrantes del Gabinete Municipal y directivos de las instituciones.

Se trata de una de las principales obras de infraestructura para el desarrollo del deporte, el predio está próximo a ser inaugurado, ya que la idea es poder comenzar a darle uso "a partir del 5 de abril", apuntó el Jefe Comunal.

Por eso durante el recorrido, destacó "la visita de la gente de la Secretaría de Deportes, el Gobierno provincial, por un lado, y la gente de las dos asociaciones de hóckey de la provincia, que vienen trabajando con nuestro apoyo por supuesto, con nuestro hóckey de San Pedro en la programación de un campeonato provincial, se vuelven a unir las dos asociaciones", anunció.

Paralelamente, el municipio avanza con los preparativos de cara a una nueva temporada de hóckey social "vamos a seguir trabajando con el campeonato municipal de hóckey, la fecha para que comiencen a rodar el juego en esta cancha está programada para el 5 de abril, será el debut de esta cancha que va a quedar en la historia del deporte jujeño", sostuvo.

El Intendente sampedreño explicó que "la próxima semana comenzamos con la construcción de los baños para el público, paralelamente otro equipo se abocará a los vestuarios para los jugadores y en 15 días comienzan con las tareas para el alumbrado del predio y el cercado perimetral, no solamente esta cancha, sino también en la cancha dos y las dos medias canchas que tendrán una el Club Atlético San Pedro y otra el Golf Hockey Club", subrayó.

Julio Bravo remarcó que "la gente quedó muy contenta con esta visita, con las obras que se están desarrollando y por cómo va a quedar todo este predio que será destinado para la práctica del hockey, el mundo del hockey está muy entusiasmado y eso nos llena de alegría", finalizó.

Copa Jujuy

Por otro lado, luego del recorrido, Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva, mantuvo una reunión con los dirigentes de la Asociación Jujeña de Hóckey Amateur y la Asociación Regional Jujeña de Hóckey Amateur, para diagramar la temporada 2025 del certamen provincial.

La idea es comenzar a competir desde julio, un solo certamen con ambas instituciones en primera, tanto damas como caballeros, solamente jugadores y jugadoras federados.