María Becerra cantó en Un Poco de Ruido

Este miércoles, María Becerra visitó por primera vez al streaming musical Un poco de Ruido.

El ciclo conducido por Pinky, Damo y Dj Pipo recibió a "La Nena de Argentina" en un momento de plenitud artística tras tocar por cuarta vez en River y realizando presentaciones fuera del país.

La artista estuvo aproximada mente 50 minutos y compartió canciones con el grupo peruano Corazón Serrano.

En medio de una etapa artística marcada por la exploración sonora y conceptual, María Becerra volvió a hablar de una de sus raíces musicales más profundas: la cumbia.

Durante la charla, la artista explicó que la cumbia no es una incursión reciente en su carrera sino parte de su formación musical desde la infancia. “Es un género que me encanta. Como todos los argentinos, me crié escuchando cumbia”, aseguró.

La cantante recordó que en su casa, el género cumbiero era habitual y que algunas de sus primeras memorias musicales están ligadas a ese universo. Entre risas, mencionó a grupos y artistas que escuchaba cuando era chica: la Ráfaga, La Nueva Luna y la cantante Selena. Según contó, su madre era fanática de la artista estadounidense de origen mexicano, por lo que su música sonaba con frecuencia en la casa familiar.

También evocó su adolescencia en el conurbano bonaerense. Oriunda de Quilmes, Becerra señaló que el género formaba parte del paisaje cotidiano. “Allá se escuchaba mucha cumbia”, resumió, al recordar los boliches y bailes de la zona.

El amor de mi vida, Adiós, Corazón Vacío y 7 vidas fueron las canciones que interpretó de la mano de Pinky y su acordeón. Al final, hizo un enganchado con el grupo peruano Corazón Serrano.

Un disco conceptual y personajes para componer

En la entrevista, Becerra profundizó además en el concepto detrás de su nuevo trabajo discográfico, construido a partir de distintos alter egos que funcionan como voces narrativas dentro del álbum.

La cantante explicó que la idea surgió a partir de una necesidad personal al momento de escribir canciones. Según contó, en un momento se encontró componiendo letras muy introspectivas y decidió crear personajes que le permitieran explorar otras emociones.

En ese sentido, relató que “todos esos alter egos nacieron un poco como un escudo para poder componer desde otro lugar que no fuera María”. La artista detalló que cada uno de esos personajes fue desarrollado con rasgos propios –desde la personalidad hasta la estética– para facilitar el proceso creativo.

Uno de ellos es Gladys, su alter ego cumbiero dentro del disco. Según explicó, el personaje está inspirado en una figura muy cercana a su historia familiar: una de sus tías. Becerra contó que eligió el nombre como homenaje y definió a ese personaje como “el alma cumbiera” del proyecto.

El desafío de los shows en River

Otro de los temas que aparecieron en la conversación fue el impacto de sus presentaciones en el estadio Estadio Monumental, donde la artista realizó una serie de conciertos multitudinarios.

Becerra reconoció que, pese a la magnitud del evento, los nervios estuvieron presentes hasta el último momento. “No lo demuestro mucho, pero antes de cada show los nervios son terribles”, admitió. Según contó, la preparación para ese tipo de espectáculos implica meses de trabajo y un nivel de detalle que va mucho más allá de lo musical.

En ese sentido, explicó que el proceso incluyó alrededor de seis meses de planificación y varios meses de ensayos intensivos. Las prácticas no se limitaban a las canciones: también involucraban coreografías, pruebas de vestuario y el funcionamiento de los dispositivos escénicos.

Una artista cercana a su público

A lo largo de la entrevista, Becerra también reflexionó sobre la relación que mantiene con su audiencia. Según dijo, intenta preservar una vida cotidiana lo más normal posible pese al crecimiento de su carrera.

La cantante afirmó que le interesa mostrarse cercana y recordó que todavía disfruta de actividades comunes como ir al cine o salir a comer. En esa línea, sostuvo que prefiere que el público la perciba como una persona más allá de la figura artística.

Hacia el final de la charla, incluso dejó abierta la posibilidad de volver a los formatos digitales con los que comenzó su carrera. Antes de consolidarse como cantante, Becerra fue creadora de contenido en YouTube, y ahora evalúa retomar esa faceta.

“Me gustaría hacer un podcast”, reveló. La idea, según anticipó, sería un espacio distendido, con humor y conversaciones espontáneas.