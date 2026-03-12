María Becerra cantó en Un Poco de Ruido

Este miércoles 11 de marzo, la pantalla de YouTube y Twitch se encendió con la visita más esperada por los amantes de la cumbia. María Becerra se sentó a la mesa de "Un Poco de Ruido", el ciclo que se convirtió en un fenómeno global con más de 2 millones de suscriptores y que ostenta el lujo de haber compartido momentos hasta con el mismísimo Lionel Messi. En una emisión que rozó el récord de audiencia, la quilmeña dejó de lado el reggaetón y el trap para abrazar sus raíces más fiesteras.

"Qué lindo tenerte con nosotros y conocer tu lado cumbiero", escribieron desde la cuenta oficial del programa tras la participación de la artista. María no solo se prestó al juego de las versiones, sino que interpretó un repertorio cargado de sentimiento y ritmo. Entre los momentos más altos de la noche, se destacaron las versiones de "Corazón Vacío", "Adiós" y "Vuelves Triste", canciones que, en este nuevo formato, adquirieron una mística especial que hizo delirar a los presentes y a los miles de espectadores en vivo.

La versatilidad de la cantante quedó demostrada al animarse también con "7 vidas", su reciente éxito "En El Barro" y la emotiva "El Amor de Mi Vida", la colaboración original que tiene con Los Ángeles Azules. Además, sorprendió al sumarse al "Mix Poco Yo" junto a Corazón Serrano, demostrando que su voz se adapta con naturalidad a la cumbia más tradicional y romántica.

El furor de los fanáticos de María Becerra tras su participación en "Un Poco De Ruido"

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de clips de la noche. Un comentario que se volvió viral fue la comparación de su estética con un personaje icónico de la cultura argentina: "Juju, Moni Argento 2.0", lanzaron en X (ex Twitter), celebrando el look de María con gorra y camisa blanca, muy acorde a la impronta del programa. "Nueva necesidad desbloqueada", escribió otro usuario, pidiendo un álbum entero de la artista dedicado exclusivamente a la cumbia.

"Exceso de OOOAA", comentó la propia María en una de las publicaciones, sumándose a la jerga característica del canal. La química con los conductores y la banda fue total, logrando que hits como "Ahora que estás con él" sonaran con una frescura renovada. La sensación general entre los fans es que María "la dio completamente", reafirmando que su carisma traspasa cualquier barrera de género musical.

Con esta participación, "Un Poco de Ruido" vuelve a golpear la mesa de la industria, demostrando que es el espacio predilecto para que las grandes estrellas se relajen y conecten con el público de una manera más genuina. Para María Becerra, fue otra noche de consagración, dejando en claro que, ya sea en un estadio o en un estudio rodeada de amigos y ritmo tropical, sigue siendo la dueña indiscutida de la escena nacional.