Aumento del 1,5% y bono para empleadas domésticas

Tras una serie de negociaciones en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se definió que el incremento para las empleadas domésticas sea del 1,5%. Esta cifra se aplicará sobre los montos de enero y tendrá carácter retroactivo, lo que obliga a recalcular los haberes ya percibidos.

La resolución 3/2026, firmada por Sara Gatti, establece que habrá una segunda suba idéntica para los sueldos de marzo. Esto busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo en un sector que aguardaba definiciones urgentes sobre sus escalas salariales mínimas.

El acuerdo alcanzado no solo se limitó al porcentaje de suba, sino que incorporó un bono extraordinario para los meses de febrero y marzo. Este monto adicional varía según la cantidad de horas que la empleada preste servicios de forma efectiva en el hogar.

Para quienes cumplen una jornada de 16 horas o más por semana, el adicional será de $20.000. En tanto, para aquellas con una carga de entre 12 y 15 horas, el monto baja a $11.500, mientras que el resto percibirá un pago de $8.000.

En cuanto a los números finos de febrero, el personal de tareas generales con retiro pasa a cobrar $3.298,85 por hora. Por su parte, quienes realizan asistencia y cuidado de personas bajo la misma modalidad percibirán un valor de $3.546,67.

Para los sueldos que se liquidan en marzo, el nuevo esquema eleva el piso de la categoría de supervisores a los $4.013,30 por hora. Este grupo, que lidera la escala, llegará a un sueldo mensual de $500.649,26 con retiro.

Los caseros, una de las figuras clave en el régimen de casas particulares, verán sus haberes mensuales fijos en $455.160,14. Es importante recordar que en este caso no existe la distinción de “con retiro”, dado el carácter de su tarea.

Finalmente, la categoría de personal para tareas específicas, como cocineros, alcanzará los $3.807,86 por hora en marzo. Todos estos valores deben ser respetados por los empleadores para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.