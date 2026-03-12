19°
Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026

Jujuy participó del Consejo Federal Emprendedor en Mendoza

Se presentó el panorama del ecosistema emprendedor jujeño y las oportunidades que surgen a partir del proceso de transformación y diversificación de la matriz productiva.

Jueves, 12 de marzo de 2026 18:30

En el marco del Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026, el Gobierno de Jujuy participó del Consejo Federal Emprendedor, un ámbito de trabajo conjunto entre Nación y las provincias orientado a fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades para empresas, startups y pymes en todo el país.

El encuentro se desarrolló en instalaciones de la Cooperativa Farmacéutica de Mendoza (COFARMEN), en el departamento de Maipú, y reunió a representantes provinciales, autoridades nacionales y actores del sector empresarial, emprendedor y financiero. La agenda incluyó paneles sobre financiamiento para emprendimientos, exposiciones sobre el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo emprendedor federal y la presentación de programas y acciones previstas para 2026 impulsadas por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina.

Durante la jornada, las provincias compartieron sus iniciativas y avances vinculados al fortalecimiento del ecosistema emprendedor en sus territorios, generando un espacio de intercambio de experiencias y estrategias de desarrollo.

Jujuy presente en Consejo Federal Emprendedor

En representación del Gobierno de Jujuy participó Belén Castro, directora provincial de Servicios Basados en el Conocimiento y referente del Consejo Federal Emprendedor. Durante su exposición presentó el panorama del ecosistema emprendedor jujeño y destacó las oportunidades que surgen a partir del proceso de transformación y diversificación de la matriz productiva provincial, impulsado por sectores estratégicos como el litio, las energías renovables, la agroindustria y la economía del conocimiento.

Asimismo, puso en valor el trabajo de articulación que la provincia impulsa a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy mediante la Mesa del Ecosistema Emprendedor de Jujuy, "este espacio reúne al sector público, universidades, cámaras empresarias y organizaciones del ecosistema con el objetivo de coordinar acciones, fortalecer el desarrollo emprendedor y acompañar el crecimiento de nuevas iniciativas productivas en la provincia” puntualizó.

