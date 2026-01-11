Volcán, un pueblo fortalecido tras el trágico alud del 2017

El 10 de enero de 2017 Jujuy inició un camino de aprendizaje, trabajo y visión conjunta entre pueblo y gobierno que resultó en la reconstrucción de todo un pueblo, que aquel día fue casi arrasado por el alud. Hoy, Volcán es un pueblo con arraigo y crecimiento.

Poco más de dos años después, en 2019, ya se había reconstruido todo lo afectado en el pueblo: viviendas, negocios, calles, plazas, etc, y configurado las condiciones más óptimas para la mitigación de riesgo hídrico con la mayor obra en la materia de la historia de Volcán (y el control de fondo anual desde entonces).

Y había crecido: un nuevo barrio, nuevo parque lineal (testimonio de la magnitud del alud, está construido sobre 2m de sedimentos depositados por el derrumbe), nuevo puesto de salud y Same, un Nido, nuevas redes y servicios de agua, cloacas y luz, nuevos pavimentos, adoquinados, alumbrado, histórica conformación de plano y catastro del pueblo, regularización dominial y mucho más, además del continuo acompañamiento con políticas de desarrollo humano, salud y seguridad.

Más de cien obras fueron ejecutadas para recuperar y modernizar la infraestructura de Volcán, y una inversión histórica en políticas de acompañamiento en la emergencia y durante el proceso de reconstrucción. Este recorrido no implicó sólo la recuperación física, sino también el fortalecimiento del tejido social y de una visión conjunta entre el pueblo afectado y el Gobierno de Jujuy, representando a toda la ciudadanía jujeña.

Fue un esfuerzo de todo el pueblo jujeño, y trascendental para la calidad de vida, el arraigo y el desarrollo de uno de nuestros pueblos. Hoy, Volcán crece en trabajo y encuentro: es, además, uno de los puntos vitales del Tren Solar de la Quebrada, entre tantas otras condiciones con las que hoy los pobladores construyen presente y futuro de Jujuy.

La Provincia de Jujuy honró ese camino con respeto y para la memoria colectiva, por las víctimas, por quienes sufrieron el impacto y la emergencia, y por quienes estuvieron allí días, semanas y meses trabajando desde el Estado provincial por el bien común de ese pueblo, que es de todos los jujeños.