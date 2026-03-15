Confirmaron 6 casos de chikungunya en Jujuy

La Dirección Provincial de Epidemiología confirmó ayer seis casos de chikungunya en Jujuy, cuatro de los cuales se registraron en Aguas Calientes y un caso tanto en Caimancito como en Perico.

Hizo saber que también que todos los pacientes permanecen aislados y estables, sin complicaciones, siguiendo las recomendaciones de vigilancia clínica.

Ante esta situación, se informó que la Provincia continúa profundizando el trabajo sanitario en territorio para que no se propague esta enfermedad y también se prevenga el dengue, mediante una estrategia integral que contempla vigilancia epidemiológica permanente, control focal, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigaciones programadas en distintos sectores.

En paralelo, equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud, junto a municipios, sostienen despliegues territoriales para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de ambas patologías y también del zika. Estas acciones se refuerzan en diferentes regiones de la provincia, especialmente en aquellas donde las condiciones climáticas pueden favorecer la reproducción del mosquito.

Asimismo, reiteran que la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos en los hogares, ya que el mosquito vive y se reproduce en recipientes que acumulan agua en patios, jardines, techos o alrededores de las viviendas.

Para prevenir el dengue, zika y chikungunya se deben eliminar objetos que acumulen agua como latas, botellas, neumáticos o baldes; cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros; limpiar patios, canaletas, rejillas y desagües; lavar con cepillo los recipientes que se utilizan para almacenar agua y mantener tapados tanques y reservorios.

También para evitar la picadura del mosquito, usar repelente siguiendo las indicaciones del envase; utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente en actividades al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras y utilizar repelentes ambientales como tabletas o espirales.

Las personas gestantes deben extremar las medidas de protección frente a las picaduras.

Ante fiebre de 39ºC o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, ronchas en la piel, náuseas, diarrea o malestar general, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano, además de mantener una adecuada hidratación.

Asimismo, se puede consultar desde el celular o computadora en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a domingos de 8 a 20.

Por último, se destacó que la detección temprana, el trabajo territorial de los equipos sanitarios y la participación activa de la comunidad, son fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud pública.