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El tiempo en Jujuy

Domingo con posibles tormentas aisladas y cielo mayormente nublado

El pronóstico para este domingo anticipa una jornada con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana.

Domingo, 15 de marzo de 2026 07:24

El tiempo para este domingo se presentará con condiciones variables en la provincia, con una jornada que comenzará con inestabilidad y luego tenderá a mejorar hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre 10% y 40%. En ese período la temperatura se ubicará alrededor de los 16°C, mientras que los vientos serán leves del sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Hacia la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, con un ascenso de la temperatura que alcanzará una máxima de 25°C. Para ese tramo del día, la probabilidad de lluvias disminuirá a valores de entre 0% y 10%. Además, el viento rotará al sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche continuarán las condiciones de cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y vientos del norte que mantendrán intensidades similares a las registradas por la tarde.

Desde los organismos meteorológicos se informó además que no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia, por lo que no se prevén fenómenos climáticos de gran intensidad durante la jornada.

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