Franco Colapinto terminó 10º en el GP de China y sumó su primer punto con Alpine

Franco Colapinto protagonizó una carrera memorable en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto argentino largó 12º, llegó a ubicarse segundo durante la prueba y, pese a un choque de Esteban Ocon tras su parada en boxes, logró recuperarse y finalizó 10º para sumar su primer punto con Alpine.

La carrera comenzó con una largada espectacular de Colapinto, que partía desde el puesto 12 y en el primer giro logró avanzar hasta el 6º lugar, tras superar a varios rivales en los primeros metros del circuito. Mientras tanto, Kimi Antonelli recuperó rápidamente el primer lugar de la carrera, aunque las Ferrari también mostraron una buena salida en el arranque del Gran Premio de China.

Colapinto había apostado a una estrategia distinta al largar con neumáticos duros, una decisión que terminaría siendo clave para el desarrollo inicial de la competencia. En la vuelta 11, tras un despiste de Lance Stroll, salió el auto de seguridad y varios pilotos que utilizaban neumáticos medios ingresaron a boxes para cambiar gomas. El argentino, que seguía con sus neumáticos duros, decidió quedarse en pista y aprovechó la situación para escalar posiciones hasta ubicarse segundo, solo por detrás de Antonelli.

Franco llegó a la vuelta 22 en el sexto puesto sin haber realizado su parada en boxes y manteniendo un ritmo competitivo frente a pilotos con estrategias distintas. Con el correr de las vueltas comenzó a perder algunas posiciones y cayó al séptimo lugar, tras ser superado por Oliver Bearman y Max Verstappen.

La carrera dio un giro en la vuelta 33, cuando Colapinto ingresó finalmente a boxes para cambiar neumáticos. Tras la parada regresó a pista en el puesto 13, pero apenas un giro después ocurrió uno de los momentos más insólitos de la carrera.

En la vuelta 34, Esteban Ocon se pasó en la primera curva e impactó desde atrás al Alpine de Colapinto, provocando un trompo y dañando el auto del argentino, que hasta ese momento había construido una carrera sólida. A pesar del golpe, Colapinto logró continuar y comenzó una gran remontada en el tramo final. A nueve vueltas del final superó al Racing Bulls de Lindblad y avanzó hasta el puesto 11, quedando a menos de siete segundos de Carlos Sainz.

El cierre de la competencia también tuvo otra baja importante: Max Verstappen debió abandonar en la vuelta 46, lo que permitió que el argentino ingresara nuevamente en zona de puntos. Finalmente, Colapinto completó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, cruzó la bandera a cuadros en el 10º puesto y consiguió sus primeros puntos con Alpine.

La carrera quedó en manos de Kimi Antonelli, que se llevó la victoria con comodidad, mientras que George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio en el tercer lugar