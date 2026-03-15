Jujuy llegó a un acuerdo con la empresa Joy para realizar vuelos regionales

El secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, anunció un acuerdo con la empresa Joy para iniciar vuelos regulares desde el aeropuerto local.

Los aviones que usarán son Bombardier CRJ200, con capacidad para 50 pasajeros.

Valdecantos destacó la importancia de esta conexión, afirmando que los aviones volarán a múltiples destinos de la República Argentina, incluyendo ciudades como Córdoba y Buenos Aires, además de algunos países limítrofes.

Además, estimó que las operaciones comenzarán a partir de abril o mayo, "cuando se obtengan todos los permisos necesarios".

Perfil de la compañía

La compañía, impulsada por un grupo de empresarios con experiencia en el sector aeronáutico y con capitales mayoritariamente nacionales, se presenta como una propuesta orientada a mejorar la conexión entre regiones que actualmente cuentan con poca oferta aérea. Según el comunicado oficial, el propósito es construir una red regional moderna y eficiente, basada en rutas federales que permitan vincular ciudades del interior sin pasar necesariamente por Buenos Aires y, a la vez, ofrecer una experiencia de viaje con mayor confort y calidad de servicio.