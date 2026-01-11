Avanza la Gestión Documental Electrónica

La ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo una reunión de trabajo con su par de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, para fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión administrativa.

Durante el encuentro, se estableció una agenda conjunta que incluye el inicio de capacitaciones para la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), a cargo de los referentes técnicos del Ministerio de Modernización.

La primera etapa estará destinada al personal de la Dirección Provincial de Administración (DPA) de la cartera educativa, para luego avanzar a otras áreas.

Más eficiencia

El sistema GDE es una plataforma informática que permite gestionar de manera integral actuaciones y expedientes de la administración pública provincial, promoviendo mayor transparencia, eficiencia y celeridad en todos los procesos administrativos.

La ministra Teseira destacó que este trabajo articulado reafirma la decisión de avanzar hacia un Estado más moderno, ágil y eficiente que acompañe y fortalezca a la gestión educativa.

"Desde esta gestión nos proponemos acortar los tiempos administrativos y GDE puede ser la solución a esta problemática", expresó la funcionaria provincial sobre la plataforma informática.