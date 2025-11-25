22°
Hubo actividades en todo el territorio provincial

Finaliza la Semana de la prematurez 2025

Gran parte de los nacimientos prematuros pueden evitarse.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00
HOSPITAL MATERNO INFANTIL | EN LA CAPITAL PROVINCIAL.

Mañana a las 10 en el patio (planta baja) del hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana" se realizará la "Fiesta del prematuro" junto a familias de niños prematuros nacidos en el nosocomio y a los equipos de salud. Con esta propuesta, finalizará la semana de actividades que inició días atrás.

Las actividades se realizaron desde el lunes 17 bajo el lema "Cuidar a las personas recién nacidas es proteger su futuro". Hubo charlas, stand con exposiciones y jornadas de prevención en distintos hospitales del interior provincial.

En este sentido, el Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad, en el marco del Mes de la Prematurez, que el sistema público provincial cuenta con equipos y estrategias que garantizan derechos de bebés prematuros y sus familias brindando atención sanitaria de calidad. En esta red, el hospital Materno Infantil es referencia de excelencia para el abordaje integral, incluso a nivel regional mientras la capacidad de respuesta se extiende a todo el territorio de la provincia con las diferentes unidades hospitalarias y efectores de Atención Primaria de la Salud para el seguimiento del bebé prematuro.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, el cuidado de niñas y niños prematuros y sus familias se lleva adelante desde múltiples dimensiones siendo determinantes tanto lo biológico, lo emocional y el neurodesarrollo como la presencia de mamás, papás y seres queridos junto a los equipos desde el momento del nacimiento.

 

