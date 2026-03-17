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El tiempo en Jujuy

Sube la temperatura, pero rige alerta amarilla por lluvias

Martes, 17 de marzo de 2026 08:23

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 19°C en la ciudad. La jornada inicia con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica cercana a los 19°C.


Hacia el mediodía, la temperatura rondará los 26°C, en un día caluroso y con elevada humedad. Sin embargo, hacia la noche se prevé un desmejoramiento de las condiciones, con probables lluvias y tormentas.


El día estará marcado por una humedad del 92%, vientos del noroeste a 6 km/h y buena visibilidad. Además, continúa vigente la alerta amarilla, con un 90% de probabilidad de precipitaciones durante la noche.

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