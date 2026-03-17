En Tunalito construyen un puente peatonal con rieles

La comunidad de Tunalito (a unos 6 kilómetros desde el acceso a Purmamarca por ruta nacional 9 hacia el norte), después de muchos años de solicitar un puente peatonal para cruzar el río Grande, cumplirá el anhelo cerca de fin de mes debido a que el mismo se está construyendo.

El impulso de Yolanda Lozano a los vecinos del paraje para concretar el proyecto y las gestiones que realizó ante organismos de la Provincia, fueron decisivos.

"Desde que vivo aquí hace 16 años crucé el río mojándome los pies o por sobre unos troncos que se los lleva el río cuando crece", relató en la casa donde vive con Felipe Arjona, oriundo de la zona.

"Vivimos desamparados, un día hablé con los vecinos y les dije que hagamos el puente para no estar expuestos a los peligros, fue por la necesidad de todos", agregó.

En la peregrinación a Punta Corral del año pasado, pusieron dos urnas donde los peregrinos colaboraron con dinero que les permitió comprar el cemento, además de aportar la mano de obra y las mujeres se ocupan de cocinar para los trabajadores.

El Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada cedió los rieles; el municipio purmamarqueño aportó horas máquina, cemento y mercadería; el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción la madera para la base del puente, la dirección técnica y otros aportes, y Recursos Hídricos ayudó con maquinarias.

Unas 25 familias viven en Tunalito, la mayoría depende de la actividad agrícola y "todos los días debemos cruzar el río", para ir a la escuela con los niños y jóvenes, para proveerse de mercadería o para realizar trámites en Purmamarca, Maimará y en Tilcara, agregó Elba Patagua.

"Siempre pedimos el puente, a todos los que estuvieron en la municipalidad le solicitamos y nada; a mis 70 años recién logramos que nos hagan caso. Decían que ya lo iban a hacer, pero nunca hicieron nada; gracias a Yolanda se está haciendo".

"Cuando crece el río caminamos tres kilómetros al sur o al norte para pasar, no podíamos seguir así porque uno llega a una edad que ya no puede caminar. Pasaron cuatro o tres gestiones en el municipio y jamás han hecho nada, hasta vendimos comida para juntar la plata y hacer el puente", concluyó Arjona.