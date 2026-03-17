“Miradas”, fundación que acompaña más allá de las barreras

La fundación "Miradas por una inclusión sin barreras" trabaja con un enfoque interdisciplinario para acompañar el desarrollo integral de cada niño y su familia.

Cuenta con diferentes prestaciones terapéuticas, entre ellas, el área de Comunicación y Lenguaje, pensada para potenciar habilidades, fortalecer la autonomía y brindar herramientas para el día a día.

Es que todo pequeño avance cuenta, ya que cada niño tiene su tiempo. Y cada familia merece sentirse acompañada. Por ello, en la segunda semana de clases, los alumnitos que se encuentran a pleno en las clases, ya regresaron al apoyo interdisciplinario.

Entre juegos, aprendizajes, sonrisas y muchos grandes logros, cada día siguen construyendo caminos más allá de las barreras.

PROYECCIÓN | EN APPACE LA ATENCIÓN SE CENTRALIZA EN LA PERSONA.

En "Miradas" creen en el poder del acompañamiento, en el trabajo en equipo y en mirar a cada niño desde sus posibilidades, es fundamental para el compromiso profesional que se demuestra junto a ellos.

Asimismo, la entidad cuenta con las habilitaciones correspondientes, garantizando un espacio profesional, responsable y comprometido con cada proceso.

En la fundación consideran que acompañar siempre más allá de las barreras es imprescindible.

No obstante, en la institución se focalizan en que cuando aprender se vuelve difícil, un equipo puede ayudar en el desarrollo de quienes necesitan un poco más de acompañamiento.

Y como desde la entidad creen en el potencial de cada niño, se trabaja con profesionales de distintas disciplinas que acompaña con amor, dedicación y respeto cada proceso de aprendizaje y desarrollo.

Por eso en el equipo se incluyen diversas disciplinas como; psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, apoyo escolar, inclusión educativa y lenguaje y comunicación.

Atención centralizada en la persona

Desde la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral -Appace- la mentalidad se proyecta en que los usuarios que asisten a los distintos servicios, son personas. Durante años, la salud se entendió desde un modelo biomédico: centrado en la enfermedad, en los síntomas, en lo que “falta”. No obstante, en Appace, se avanza hacia un enfoque diferente con la atención que prioriza a la persona. Un modelo que reconoce historias, emociones, proyectos y contextos porque detrás de cada diagnóstico hay una vida que merece ser escuchada y acompañada. No se trata solo de curar, sino de cuidar. No se trata solo de tratar, sino de comprender.

Encuentro para reflexionar

MUDEBA | CADA REUNIÓN ES MOTIVO DE APRENDIZAJE GENUINO.

Desde el grupo de inclusión Mujeres Derribando Barreras -Mudeba- organizaron distintas propuestas para compartir. Una de ellas, fue un encuentro donde la reflexión es una acción que, en conjunto, está presente y más cuando el abordaje se realiza con seriedad desde la identidad, la autonomía y el sentido del espacio. Es importante resaltar que, en cada reunión del grupo, se fortalece la idea de unión y se reafirma el enfocarse en quién es cada una de sus integrantes, a la vez, de construir juntas un entorno con identidad propia, autonomía y construcción colectiva.

Diferencias entre Tdah y TEA

Desde la fundación “Miradas por una inclusión sin barreras” ofrecen información complementaria a través de sus redes sociales, como por ejemplo, las diferencias entre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad -Tdah- y el Trastorno del Espectro Autista -TEA-. El primero se caracteriza en la persona por tener dificultad para mantener la atención, la impulsividad e inquietud y organizarse puede ser un reto; pero es también creatividad, espontaneidad e ideas al mismo tiempo.

En tanto, que la persona con TEA se distingue por diferencias en la comunicación social, intereses muy específicos y sensibilidad sensorial. Las personas autistas a veces necesitan rutinas y les cuesta entender lo implícito; pero es honestidad y presta atención al detalle.