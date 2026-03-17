Se abrió el Año Jubilar Franciscano en Jujuy

Con la misa presidida por el obispo Daniel Fernández, junto a los frailes y sacerdotes en la Basílica, se realizó la apertura del Año Jubilar Franciscano en la Diócesis de Jujuy. En su homilía de la noche del domingo el pastor jujeño exhortó a que "pidamos a San Francisco, junto con la indulgencia que nos regala la Iglesia al poder renovar nuestra vida con el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía; la gracia de hacernos nosotros también portadores de esa mirada de fe" y añadió que "iluminados por el Señor poder llevar signos concretos de fraternidad y de paz para que podamos ir construyendo desde la unidad y el servicio, como lo hizo él, un mundo más fraterno, más justo y más pacífico".

Monseñor Fernández indicó que "la Iglesia con este Año Santo nos invita a que volvamos a poner nuestra mirada en Francisco, uno de los tantos testigos de la fe y lo miremos a él en esa doble dimensión: de hermano fraterno y de constructor y propagador de la paz" y resaltó que "nunca tan importante rescatar nosotros esa mirada de San Francisco en estos tiempos de crisis".

Durante la Eucaristía los celebrantes y también todos los fieles recibieron el agua bendita.

"La providencia de Dios nos permite celebrar en esta Basílica de San Francisco este acontecimiento de gracia de este Año Jubilar Franciscano que nos ha regalado el Papa León XIV con motivo de los 800 años de la partida, del tránsito de San Francisco de Asís a los cielos", contextualizó al inicio de su mensaje. Y puso énfasis en que la Palabra de Dios nos pone, sobre todo en el Evangelio, ante la realidad de la fe.

Describió que "la fe para nosotros es un modo nuevo de mirar las cosas; como las ve Dios" y entonces la invitación a cada uno es "de proceder siempre con esa mirada de fe".

Añadió que "San Francisco de Asís es uno de los santos ejemplos donde se hizo una realidad. Conocemos su vida, la transformación al recibir la llamada de Dios, a construir su Iglesia y vivir de un modo nuevo". Y completó con que "lo hace un hombre nuevo, que lo hace capaz de ver la Creación, ver a los hombres como hermanos; sobre toda la realidad creada, se hace cercano, solidario, sencillo, hermano universal, que se hizo pobre de toda otra realidad humana".

Este tiempo de gracia se extenderá hasta el 10 de enero de 2027 y hay ocho templos (parroquias, capillas y basílica) donde se puede ganar la indulgencia.